Сибіга звернувся до союзників після атаки: Запровадьте санкції проти РФ вже зараз

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Союзники мають запровадити санкції проти Росії вже зараз. Про це після чергової атаки заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він нагадав, що Росія атакувала протягом ночі 11 червня Харків, Суми, Одесу та інші регіони. Внаслідок цього загинули троє цивільних, понад 50 осіб були поранені, серед них вісім дітей.

Голова МЗС зазначив, що Росія висміює мирні зусилля та виявляє повну зневагу до всіх у світі, хто закликав до припинення вбивств та війни.

"Запровадьте санкції проти Росії зараз. Москва вже чітко дала зрозуміти, що відкидає мир", – підкреслив Сибіга.