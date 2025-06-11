Сибіга звернувся до союзників після атаки: Запровадьте санкції проти РФ вже зараз
Союзники мають запровадити санкції проти Росії вже зараз. Про це після чергової атаки заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Він нагадав, що Росія атакувала протягом ночі 11 червня Харків, Суми, Одесу та інші регіони. Внаслідок цього загинули троє цивільних, понад 50 осіб були поранені, серед них вісім дітей.
Голова МЗС зазначив, що Росія висміює мирні зусилля та виявляє повну зневагу до всіх у світі, хто закликав до припинення вбивств та війни.
"Запровадьте санкції проти Росії зараз. Москва вже чітко дала зрозуміти, що відкидає мир", – підкреслив Сибіга.
- 3 червня Келлог заявив, що новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий до узгодження. У Конгресі та Білому домі готові до затвердження.
- У ніч проти 11 червня Росія атакувала Україну 85 безпілотниками. Це в рази менше, ніж протягом останніх кількох днів.
- Ворог масовано вдарив по двох районах Харкова. Внаслідок цього троє загиблих і 65 постраждалих.
- Окупанти також вдарили по дачах і човнах на Одещині, минулося без постраждалих.