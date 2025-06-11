Росія масовано вгатила по двох районах Харкова: троє загиблих і 65 постраждалих – фото, відео

Росія масовано вгатила по двох районах Харкова: троє загиблих і 65 постраждалих – фото, відеооновлено
У ніч проти 11 червня Росія влаштувала масовану атаку "шахедами" на Харків, унаслідок чого є загиблі і понад пів сотні постраждалих. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і Державна служба з надзвичайних ситуацій.
З 00:31 до 00:40 ворог атакував 17-ма ударними дронами два райони Харкова.
У Слобідському районі – влучання ворожих БпЛА в тролейбусне депо та житлові будинки.
В Основʼянському – пряме влучання в багатоповерхівку.
Терехов також написав про влучання у дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Зайнялися квартири й автівки, зруйновано дахи будинків.
Пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти.
Станом на 04:10 було відомо про двох загиблих і 54 постраждалих.
Восьмеро з постраждалих – діти.
ОНОВЛЕНО О 07:35. Поліція Харківщини повідомила, що постраждалих вже 60. Серед них дев'ятеро дітей, трьох з яких доставили до лікарні, іншим надали допомогу на місці.
Загиблі – 65-річний чоловік та 47-річна жінка.
ОНОВЛЕНО О 09:25. Вже троє загиблих і 65 постраждалих. В опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками.
- Харків регулярно потерпає від російських ударів БпЛА, КАБів, ракет.
- У ніч проти 7 червня Росія здійснила на той момент найпотужнішу атаку по Харкову, застосувавши дрони, ракети та керовані авіабомби, що призвело до жертв і десятків постраждалих.
- Ввечері окупанти знову атакували місто КАБами, одна з бомб поцілила по дитячій залізниці – є загиблі та понад 40 поранених.