Американський телеканал проілюстрував сюжет про Харків відео з пустелі
Телеканал WPLG Local 10 з Маямі (штат Флорида, США) зробив сюжет про комбінований обстріл Харкова у суботу 7 червня, внаслідок якого загинули щонайменше шестеро людей та десятки дістали поранень. У відео, яким ілюстрована новина, показано не Харків, а невідома пустельна місцевість із натовпом, серед якого видно багато жінок у хіджабах.
Сюжет був розміщений на YouTube-каналі медіа, а також на його сайті. В ньому розповідається про "найпотужнішу атаку за три роки на друге за величиною місто України" ракетами, безпілотниками та керованими авіабомбами.
10 червня після численних зауважень користувачів, що на відео ніяк не Харків, WPLG видалив сюжет з YouTube без пояснень. Але він досі залишається на сайті медіа.
Де саме відбуваються події, невідомо, але користувачі припустили, що, ймовірно, відео знято у Газі.
- У ніч проти 7 червня Росія здійснила "найпотужнішу атаку" по Харкову, застосувавши дрони, ракети та керовані авіабомби.
- Через удари загинуло троє цивільних. Серед 21 постраждалого є півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.
- Ввечері окупанти знову атакували місто КАБами, одна з бомб поцілила по дитячій залізниці. На місці загинула жінка та понад 40 людей дістали поранень.
- 10 червня у Харкові під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало російського обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Разом із чоловіком, який помер у лікарні від поранень після удару КАБами, це вже шоста жертва російської атаки.