Американський телеканал проілюстрував сюжет про Харків відео з пустелі

Після критики журналісти видалили сюжет з YouTube, але залишили на сайті

Скриншот з відео WPLG

Телеканал WPLG Local 10 з Маямі (штат Флорида, США) зробив сюжет про комбінований обстріл Харкова у суботу 7 червня, внаслідок якого загинули щонайменше шестеро людей та десятки дістали поранень. У відео, яким ілюстрована новина, показано не Харків, а невідома пустельна місцевість із натовпом, серед якого видно багато жінок у хіджабах.

Сюжет був розміщений на YouTube-каналі медіа, а також на його сайті. В ньому розповідається про "найпотужнішу атаку за три роки на друге за величиною місто України" ракетами, безпілотниками та керованими авіабомбами.

10 червня після численних зауважень користувачів, що на відео ніяк не Харків, WPLG видалив сюжет з YouTube без пояснень. Але він досі залишається на сайті медіа.

Де саме відбуваються події, невідомо, але користувачі припустили, що, ймовірно, відео знято у Газі.