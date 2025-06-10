Американский телеканал проиллюстрировал сюжет о Харькове видео из пустыни
Телеканал WPLG Local 10 из Майами (штат Флорида, США) сделал сюжет о комбинированном обстреле Харькова в субботу 7 июня, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и десятки получили ранения. В видео, которым иллюстрирована новость, показан не Харьков, а неизвестная пустынная местность с толпой, в которой видно много женщин в хиджабах.
Сюжет был размещен на YouTube-канале медиа, а также на его сайте. В нем рассказывается о "мощнейшей атаке за три года на второй по величине город Украины" ракетами, беспилотниками и управляемыми авиабомбами.
10 июня после многочисленных замечаний пользователей, что на видео никак не Харьков, WPLG удалил сюжет из YouTube без объяснений. Но он до сих пор остается на сайте медиа.
Где именно происходят события, неизвестно, но пользователи предположили, что видео, вероятно, снято в Газе.
- В ночь на 7 июня Россия совершила "самую мощную атаку" по Харькову, применив дроны, ракеты и управляемые авиабомбы.
- Из-за ударов погибли три гражданских. Среди 21 пострадавшего есть полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.
- Вечером оккупанты снова атаковали город КАБами , одна из бомб попала по детской железной дороге. На месте погибла женщина и более 40 человек получили ранения.
- 10 июня в Харькове во время проведения поисково-спасательных работ на предприятии, подвергшемся российским обстрелам 7 июня, обнаружено тело человека. Вместе с умершим в больнице от ранений после удара КАБами, это уже шестая жертва российской атаки.