Американский телеканал проиллюстрировал сюжет о Харькове видео из пустыни

После критики журналисты удалили сюжет из YouTube, но оставили на сайте

Скриншот из видео WPLG

Телеканал WPLG Local 10 из Майами (штат Флорида, США) сделал сюжет о комбинированном обстреле Харькова в субботу 7 июня, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и десятки получили ранения. В видео, которым иллюстрирована новость, показан не Харьков, а неизвестная пустынная местность с толпой, в которой видно много женщин в хиджабах.

Сюжет был размещен на YouTube-канале медиа, а также на его сайте. В нем рассказывается о "мощнейшей атаке за три года на второй по величине город Украины" ракетами, беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

10 июня после многочисленных замечаний пользователей, что на видео никак не Харьков, WPLG удалил сюжет из YouTube без объяснений. Но он до сих пор остается на сайте медиа.

Где именно происходят события, неизвестно, но пользователи предположили, что видео, вероятно, снято в Газе.