В Харькове нашли тело погибшего после российской атаки 7 июня

Под завалами здания предприятия могут находиться еще пять человек

Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

В Харькове во время проведения поисково-спасательных работ на предприятии, подвергшемся российскому обстрелу 7 июня, обнаружено тело человека. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По состоянию на 08:25 продолжается процесс деблокирования погибшего.

Под завалами могут находиться еще пять человек, работы на месте проводятся круглосуточно.