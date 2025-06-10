В Харькове нашли тело погибшего после российской атаки 7 июня
В Харькове во время проведения поисково-спасательных работ на предприятии, подвергшемся российскому обстрелу 7 июня, обнаружено тело человека. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По состоянию на 08:25 продолжается процесс деблокирования погибшего.
Под завалами могут находиться еще пять человек, работы на месте проводятся круглосуточно.
- В ночь на 7 июня Россия совершила "самую мощную атаку" по Харькову, применив дроны, ракеты и управляемые авиабомбы, что привело к жертвам и десяткам пострадавших.
- Тогда сообщалось, что на атакованном предприятии могут быть заблокированы шесть работников.
- Вечером оккупанты снова атаковали город КАБами, одна из бомб попала по детской железной дороге – есть погибшие и более 40 раненых.