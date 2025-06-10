В Харькове нашли тело погибшего после российской атаки 7 июня
Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

В Харькове во время проведения поисково-спасательных работ на предприятии, подвергшемся российскому обстрелу 7 июня, обнаружено тело человека. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По состоянию на 08:25 продолжается процесс деблокирования погибшего.

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Под завалами могут находиться еще пять человек, работы на месте проводятся круглосуточно.

  • В ночь на 7 июня Россия совершила "самую мощную атаку" по Харькову, применив дроны, ракеты и управляемые авиабомбы, что привело к жертвам и десяткам пострадавших.
  • Тогда сообщалось, что на атакованном предприятии могут быть заблокированы шесть работников.
  • Вечером оккупанты снова атаковали город КАБами, одна из бомб попала по детской железной дороге – есть погибшие и более 40 раненых.
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