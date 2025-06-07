В Харькове на пострадавшем предприятии могут быть заблокированы работники

Враг применил более 50 БпЛА для атаки, КАБ и ракету

Атака по Харькову (Фото: Харьковская областная прокуратура)

На предприятии в Харькове, которое ночью 7 июня атаковала Россия, могут быть заблокированы шесть работников. Об этом сообщила областная прокуратура.

Речь идет о предприятии в Киевском районе города. После вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар, пострадали пять работников: три женщины и двое мужчин.

В прокуратуре отметили, что связь с шестью вероятно заблокированными работниками отсутствует. Сейчас на месте идет поисково-спасательная операция.

Также правоохранители показали обломки дронов, которые нашли на местах попадания. С 3:00 до 5:00 враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемых авиационных бомбы и ракету.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура