В Харькове на пострадавшем предприятии могут быть заблокированы работники
На предприятии в Харькове, которое ночью 7 июня атаковала Россия, могут быть заблокированы шесть работников. Об этом сообщила областная прокуратура.
Речь идет о предприятии в Киевском районе города. После вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар, пострадали пять работников: три женщины и двое мужчин.
В прокуратуре отметили, что связь с шестью вероятно заблокированными работниками отсутствует. Сейчас на месте идет поисково-спасательная операция.
Также правоохранители показали обломки дронов, которые нашли на местах попадания. С 3:00 до 5:00 враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемых авиационных бомбы и ракету.
- В ночь на 7 июня Россия ударила по Харькову более 40 дронами, ракетами и КАБами – это "самая мощная атака", сообщил Терехов. Есть погибшие и более 17 раненых.
- Враг атаковал Днепр и Никополь дронами и ракетами. Пылали авто, повреждены дома, есть пострадавшие.
- В Одесской области из-за российских атак повреждены храм и другая инфраструктура в Овидиополе.
- В целом Россия ударила по Украине девятью ракетами и 206 дронами, попадания и пострадавшие.