В Харкові на постраждалому підприємстві можуть бути заблоковані працівники

Ворог застосував понад 50 БпЛА для атаки, КАБи та ракету

Атака по Харкову (Фото: Харківська обласна прокуратура)

На підприємстві у Харкові, яке вночі 7 червня атакувала Росія, можуть бути заблоковані шестеро працівників. Про це повідомила обласна прокуратура.

Йдеться про підприємство в Київському районі міста. Після ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа, постраждали пʼять працівників: три жінки та двоє чоловіків.

В прокуратурі зазначили, що зв'язок з шістьма ймовірно заблокованими працівниками відсутній. Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Також правоохоронці показали уламки дронів, які знайшли на місцях влучань. З 3:00 до 5:00 ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура