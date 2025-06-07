В Харкові на постраждалому підприємстві можуть бути заблоковані працівники
На підприємстві у Харкові, яке вночі 7 червня атакувала Росія, можуть бути заблоковані шестеро працівників. Про це повідомила обласна прокуратура.
Йдеться про підприємство в Київському районі міста. Після ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа, постраждали пʼять працівників: три жінки та двоє чоловіків.
В прокуратурі зазначили, що зв'язок з шістьма ймовірно заблокованими працівниками відсутній. Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція.
Також правоохоронці показали уламки дронів, які знайшли на місцях влучань. З 3:00 до 5:00 ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.
- В ніч проти 7 червня Росія вдарила по Харкову понад 40 дронами, ракетами та КАБами – це "найпотужніша атака", повідомив Терехов. Є загиблі та понад 17 поранених.
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- В Одеській області через російські атаки пошкоджено храм та іншу інфраструктуру в Овідіополі.
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