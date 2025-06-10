У Харкові знайшли тіло загиблого після російської атаки 7 червня
У Харкові під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало російського обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Станом на 08:25 триває процес деблокування загиблого.
Під завалами можуть бути ще п’ять осіб, роботи на місці проводяться цілодобово.
- У ніч проти 7 червня Росія здійснила "найпотужнішу атаку" по Харкову, застосувавши дрони, ракети та керовані авіабомби, що призвело до жертв і десятків постраждалих.
- Тоді повідомлялось, що на атакованому підприємстві можуть бути заблоковані шестеро працівників.
- Ввечері окупанти знову атакували місто КАБами, одна з бомб поцілила по дитячій залізниці – є загиблі та понад 40 поранених.