У Харкові знайшли тіло загиблого після російської атаки 7 червня

Під завалами будівлі підприємства можуть бути ще п'ять осіб

Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

У Харкові під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало російського обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Станом на 08:25 триває процес деблокування загиблого.

Під завалами можуть бути ще п’ять осіб, роботи на місці проводяться цілодобово.