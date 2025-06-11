Россия массированно ударила по Харькову: двое погибших и более полусотни пострадавших

Для атаки Россия использовала 17 ударных БпЛА. Есть попадания в многоэтажку, троллейбусы, предприятия

Последствия атаки в Харькове (Фото: ГСЧС)

В ночь на 11 июня Россия устроила массированную атаку "шахедами" на Харьков, в результате чего два человека погибли и еще более полусотни – пострадали. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов, глава областной военной администрации Олег Синегубов и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

С 00:31 до 00:40 враг атаковал 17 ударными дронами два района Харькова.

В Слободском районе – попадание вражеских БпЛА в троллейбусное депо и жилые дома.

В Основянском – прямое попадание в многоэтажку.

Терехов также написал о попадании в детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Загорелись квартиры и авто, разрушены крыши домов.

Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

По состоянию на 04:10 было известно о двух погибших и 54 пострадавших.

Восемь из пострадавших – дети.

Харьков регулярно страдает от российских ударов БпЛА, КАБов, ракет.

В ночь на 7 июня Россия совершила на тот момент самую мощную атаку по Харькову, применив дроны, ракеты и управляемые авиабомбы, что привело к жертвам и десяткам пострадавших.

Вечером оккупанты снова атаковали город КАБами, одна из бомб попала по детской железной дороге – есть погибшие и более 40 раненых.