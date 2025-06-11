Росія в рази зменшила кількість запущених безпілотників, але є наслідки на землі
У ніч проти 11 червня Росія атакувала Україну 85 безпілотниками, повідомили Повітряні сили Збройних Сил України. Це в рази менше, ніж минулими днями, проте атака завдала серйозних наслідків – зокрема є загиблі й десятки постраждалих.
Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Донеччина та Одещина.
Протиповітряною обороною знешкоджено 49 дронів на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 40 з них збито вогневими засобами ураження, дев’ять локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях і падіння збитих БпЛА або уламків – ще у двох.
По Харкову Росія вгатила 17 дронами. Двоє людей загинули, 60 – постраждали.
Також відомо про наслідки на Одещині. Там Росія била по дачах людей, цивільних плавзасобах тощо. Минулося без постраждалих.
- У ніч проти 9 червня ворог запустив по Україні 479 дронів.
- У ніч проти 10 червня російська армія атакувала Україну 315 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами.