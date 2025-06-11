Окупанти вдарили по дачах і човнах на Одещині – фото

Росіяни знову вгатили по цивільних об'єктах

Наслідки на Одещині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 11 червня Росія атакувала безпілотниками Одеську область, унаслідок чого є пошкодження і руйнування. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.

На місцях спалахнули пожежі, які оперативно згасили.

Минулося без постраждалих.

Повітряна тривога в Одеській області була з 01:44 до 02:24.