Окупанти вдарили по дачах і човнах на Одещині – фото
У ніч проти 11 червня Росія атакувала безпілотниками Одеську область, унаслідок чого є пошкодження і руйнування. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.
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На місцях спалахнули пожежі, які оперативно згасили.
Минулося без постраждалих.
Повітряна тривога в Одеській області була з 01:44 до 02:24.
- Також у ніч проти 11 червня Росія влаштувала масовану атаку "шахедами" на Харків, унаслідок чого двоє людей загинули і ще понад пів сотні – постраждали.