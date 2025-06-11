Окупанти вдарили по дачах і човнах на Одещині – фото
Наслідки на Одещині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 11 червня Росія атакувала безпілотниками Одеську область, унаслідок чого є пошкодження і руйнування. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.

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На місцях спалахнули пожежі, які оперативно згасили.

Минулося без постраждалих.

Повітряна тривога в Одеській області була з 01:44 до 02:24.

Окупанти вдарили по дачах і човнах на Одещині – фото
Окупанти вдарили по дачах і човнах на Одещині – фото
Окупанти вдарили по дачах і човнах на Одещині – фото
  • Також у ніч проти 11 червня Росія влаштувала масовану атаку "шахедами" на Харків, унаслідок чого двоє людей загинули і ще понад пів сотні – постраждали.
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