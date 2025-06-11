Оккупанты ударили по дачам и лодкам в Одесской области – фото
В ночь на 11 июня Россия атаковала беспилотниками Одесскую область, в результате чего есть повреждения и разрушения. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства.
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На местах вспыхнули пожары, их оперативно потушили.
Обошлось без пострадавших.
Воздушная тревога в Одесской области была с 01:44 до 02:24.
- Также в ночь на 11 июня Россия устроила массированную атаку "шахедами" на Харьков, в результате чего два человека погибли и еще более полусотни – пострадали.