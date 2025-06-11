Оккупанты ударили по дачам и лодкам в Одесской области – фото

Россияне снова ударили по гражданским объектам

Последствия в Одесской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 11 июня Россия атаковала беспилотниками Одесскую область, в результате чего есть повреждения и разрушения. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства.

На местах вспыхнули пожары, их оперативно потушили.

Обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога в Одесской области была с 01:44 до 02:24.