Трамп: Путін дуже образився, коли його викинули з Великої вісімки
Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з Великої вісімки (G8) було помилкою й "дуже образило" російського диктатора Володимира Путіна. Про це американський політик розповів під час брифінгу з канадським прем'єр-міністром Марком Карні на полях саміту Великої сімки.
"Раніше Велика сімка була Великою вісімкою. Барак Обама і людина на ім'я Трюдо не хотіли, щоб Росія була в ній. І я б сказав, що це була помилка, тому що я думаю, що зараз не було б війни, якби була Росія [в цій організації]. І не було б війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому", – заявив керівник Штатів.
Слід зауважити, що членство Росії в G8 не зупинило її від окупації Криму у 2014 році, після чого Москву й виключили з організації.
Водночас Трамп додав, що це була "велика помилка", оскільки "ви витрачаєте стільки часу на розмови про Росію, а його [Путіна] більше немає за столом [переговорів], і це ускладнює життя".
На запитання, чи вважає він, що російського диктатора треба повернути до організації, Трамп відповів: "Я не кажу, що йому слід [отримати місце у Сімці] на цей час, тому що занадто багато води утекло, але це була велика помилка".
На думку Трампа, Путін "не був ворогом" на момент виключення Росії з G8.
Також президент США додав, що російський диктатор спілкується лише з ним і не хоче говорити з іншими західними лідерами, оскільки "він був дуже ображений, коли його викинули з G8".
"Як і я, як і ви, як і будь-хто інший [образився б]. Він був дуже ображений. Він був викинутий [з G8] Трюдо, який переконав одного чи двох людей [керівників країн], разом з Обамою. Його викинули, і він не в захваті від цього, можу вам сказати. Він по суті навіть не розмовляє з тими людьми, які його вигнали. І я з ним згоден", – підсумував американський політик.
- Президент Зеленський, який також братиме участь у саміті G7 в Канаді, заявив, що хоче обговорити з Трампом можливість купити новий пакет військової допомоги у Штатів.