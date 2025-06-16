Трамп: Путин очень обиделся, когда его выбросили из Большой восьмерки

На вопрос, нужно ли вернуть РФ в организацию, президент Штатов заявил, что "слишком много воды утекло"

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из Большой восьмерки (G8) было ошибкой и "очень оскорбило" диктатора Владимира Путина. Об этом американский политик сказал во время брифинга с канадским премьер-министром Марком Карни на полях саммита Большой семерки.

"Раньше Большая семерка была Большой восьмеркой. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия была в ней. И я бы сказал, что это была ошибка, потому что я думаю, что сейчас не было бы войны, будь Россия [в этой организации]. И не было бы войны, если бы Трамп был президентом четыре года назад", – заявил руководитель Штатов.

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Следует отметить, что членство России в G8 не остановило ее от оккупации Крыма в 2014 году, после чего Москву и исключили из организации.

В то же время Трамп добавил, что это была "большая ошибка", поскольку "вы тратите столько времени на разговоры о России, а его [Путина] больше нет за столом [переговоров], и это усложняет жизнь".

На вопрос, считает ли он, что российского диктатора нужно вернуть в организацию, Трамп ответил: "Я не говорю, что ему следует [получить место в Семерке] на данный момент, потому что слишком много воды утекло, но это была большая ошибка".

По мнению Трампа, Путин "не был врагом" на момент исключения России из G8.

Также президент США добавил, что российский диктатор общается только с ним и не хочет говорить с другими западными лидерами, поскольку "он был очень обижен, когда был выброшен из G8".

"Как и я, как и вы, как и кто-либо другой [обиделся бы]. Он был очень обижен. Он был выброшен [из G8] Трюдо, который убедил одного или двух человек [руководителей стран], вместе с Обамой. Его выбросили, и он не в восторге от этого, могу вам сказать. Он по сути даже не разговаривает с теми людьми, которые его выгнали. И я с ним согласен", – подытожил американский политик.