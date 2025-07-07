Украина работает с партнерами по Patriot и ракетам, в частности, со Штатами – Зеленский

Президент анонсировал встречи по этим системам ПВО во время конференции в Риме.

Пусковые установки Patriot (иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ)

Украина работает с партнерами, в частности, с Соединенными Штатами, над получением систем противовоздушной обороны Patriot и боеприпасов к ним. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Мы работаем, в частности, с американской стороной над соответствующими решениями насчет "Пэтриотов" и ракет к ним. Мы также готовим на этой неделе в Италии [на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля] соответствующие встречи", – сообщил глава государства.