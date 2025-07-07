Украина работает с партнерами по Patriot и ракетам, в частности, со Штатами – Зеленский
Украина работает с партнерами, в частности, с Соединенными Штатами, над получением систем противовоздушной обороны Patriot и боеприпасов к ним. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
"Мы работаем, в частности, с американской стороной над соответствующими решениями насчет "Пэтриотов" и ракет к ним. Мы также готовим на этой неделе в Италии [на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля] соответствующие встречи", – сообщил глава государства.
После разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 4 июля Зеленский сообщил, что они договорились работать над усилением защиты украинского неба – согласовали соответствующую встречу команд двух стран.
Позже президент поблагодарил Трампа за готовность помогать в сфере противовоздушной обороны, отметив, что именно американские системы Patriot являются ключом к защите от баллистических ракет.
Это одни из немногих западных комплексов, способных сбивать ракеты такого типа, которыми оккупанты регулярно атакуют Украину.
- В начале июля Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы США стали слишком малы. Позже спикер Минобороны США заявил, что ведомство пересматривает поставки оружия партнерам по всему миру, а не только Украине.
- Трамп же заявил, что США продолжают оказывать помощь Украине. Собеседник Axios сообщал, что во время телефонного разговора глава Штатов пообещал Зеленскому проверить ситуацию с поставкой вооружения. Тем временем конфидент Reuters заявил, что после "очень хорошего разговора" президентов он с оптимизмом ожидает возобновления поставок ракет к Patriot.
- Спикер немецкого правительства подтверждал, что его страна ведет "интенсивные переговоры" с Вашингтоном о поставке Украине таких систем ПВО.