Украина работает с партнерами по Patriot и ракетам, в частности, со Штатами – Зеленский
Пусковые установки Patriot (иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ)

Украина работает с партнерами, в частности, с Соединенными Штатами, над получением систем противовоздушной обороны Patriot и боеприпасов к ним. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Мы работаем, в частности, с американской стороной над соответствующими решениями насчет "Пэтриотов" и ракет к ним. Мы также готовим на этой неделе в Италии [на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля] соответствующие встречи", – сообщил глава государства.

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После разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 4 июля Зеленский сообщил, что они договорились работать над усилением защиты украинского неба – согласовали соответствующую встречу команд двух стран.

Позже президент поблагодарил Трампа за готовность помогать в сфере противовоздушной обороны, отметив, что именно американские системы Patriot являются ключом к защите от баллистических ракет.

Это одни из немногих западных комплексов, способных сбивать ракеты такого типа, которыми оккупанты регулярно атакуют Украину.

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