Германия подтвердила, что ведет переговоры с США о Patriot для Украины

3 июля стало известно, что Берлин планирует профинансировать две системы ПВО для Киева

Patriot (Фото: Jens Buettner/EPA)

Германия ведет "интенсивные переговоры" о поставке Украине систем противовоздушной обороны Patriot, поскольку Россия усиливает ракетные и дроновые атаки, а США на этой неделе приостановили поставку некоторых видов вооружения. Об этом на брифинге 4 июля сообщил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, передает агентство Bloomberg.

На вопрос о том, ведет ли правительство канцлера Германии Фридриха Мерца переговоры с США о закупке зенитных ракетных комплексов Patriot для отправки в Киев, Корнелиус ответил, что существуют "различные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

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"Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии", – сказал Корнелиус.

3 июля газета Bild со ссылкой на неназванные источники в правительстве Германии сообщила, что Берлин планирует профинансировать две системы Patriot для Украины в связи с приостановлением военной помощи со стороны США.

2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.

Минобороны сообщило, что проверяет информацию о приостановке поставок американского оружия.