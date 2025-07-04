Німеччина підтвердила, що веде переговори зі США щодо Patriot для України
Patriot (Фото: Jens Buettner/EPA)

Німеччина веде "інтенсивні переговори" щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot, оскільки Росія посилює ракетні та дронові атаки, а США цього тижня призупинили постачання деяких видів зброї. Про це на брифінгу 4 липня повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає агентство Bloomberg.

На запитання, чи веде уряд канцлера ФРН Фрідріха Мерца переговори зі США щодо закупівлі зенітно-ракетних комплексів Patriot для відправлення до Києва, Корнеліус відповів, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.

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"Можу сказати, що з цього питання справді ведуться інтенсивні дискусії", – сказав Корнеліус.

3 липня газета Bild із посиланням на неназваних співрозмовників в уряді Німеччини повідомляла, що Берлін планує профінансувати дві системи Patriot для України на тлі зупинення військової допомоги від США.

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