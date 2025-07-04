Німеччина підтвердила, що веде переговори зі США щодо Patriot для України
Німеччина веде "інтенсивні переговори" щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot, оскільки Росія посилює ракетні та дронові атаки, а США цього тижня призупинили постачання деяких видів зброї. Про це на брифінгу 4 липня повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає агентство Bloomberg.
На запитання, чи веде уряд канцлера ФРН Фрідріха Мерца переговори зі США щодо закупівлі зенітно-ракетних комплексів Patriot для відправлення до Києва, Корнеліус відповів, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.
"Можу сказати, що з цього питання справді ведуться інтенсивні дискусії", – сказав Корнеліус.
3 липня газета Bild із посиланням на неназваних співрозмовників в уряді Німеччини повідомляла, що Берлін планує профінансувати дві системи Patriot для України на тлі зупинення військової допомоги від США.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.
- Міноборони повідомило, що перевіряє дані про паузу в постачаннях американської зброї.