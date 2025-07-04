Німеччина підтвердила, що веде переговори зі США щодо Patriot для України

3 липня стало відомо, що Берлін планує профінансувати дві системи ППО для Києва

Patriot (Фото: Jens Buettner/EPA)

Німеччина веде "інтенсивні переговори" щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot, оскільки Росія посилює ракетні та дронові атаки, а США цього тижня призупинили постачання деяких видів зброї. Про це на брифінгу 4 липня повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає агентство Bloomberg.

На запитання, чи веде уряд канцлера ФРН Фрідріха Мерца переговори зі США щодо закупівлі зенітно-ракетних комплексів Patriot для відправлення до Києва, Корнеліус відповів, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.

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"Можу сказати, що з цього питання справді ведуться інтенсивні дискусії", – сказав Корнеліус.

3 липня газета Bild із посиланням на неназваних співрозмовників в уряді Німеччини повідомляла, що Берлін планує профінансувати дві системи Patriot для України на тлі зупинення військової допомоги від США.

2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.

Міноборони повідомило, що перевіряє дані про паузу в постачаннях американської зброї.