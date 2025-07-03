Bild: Німеччина планує купити два ЗРК Patriot для України у Вашингтона

На тлі призупинення військової допомоги від США Берлін побоюється, що системи закупити не вдасться

Володимир Зеленський на тлі ЗРК Patriot (Фото: Міноборони Німеччини)

Німецький уряд планує профінансувати дві системи Patriot для України на тлі зупинення військової допомоги від США. Про це повідомляє Bild з посиланням на співрозмовників в уряді.

Наразі Німеччина "гарячково працює" над екстреним рішенням для забезпечення України новими оборонними системами та достатньою кількістю ракет. Очікуються зобов'язання від міністра оборони США Піта Гегсета щодо цих двох систем Patriot.

За даними співрозмовників, запит голові Пентагону Німеччина подала кілька тижнів тому після того, як Україна безрезультатно намагалася придбати сама системи протиповітряної оборони у США.

Однак після призупинення військової допомоги України у Берліні є побоювання, що США можуть відхилити німецький запит, кажуть представники уряду.

Співрозмовники в службах безпеки вважають, авіаудари Росії по Україні також мають на меті вичерпати арсенал ракет Patriot. А рішення США зробило ситуацію "ще драматичнішою".