Bild: Німеччина планує купити два ЗРК Patriot для України у Вашингтона
Німецький уряд планує профінансувати дві системи Patriot для України на тлі зупинення військової допомоги від США. Про це повідомляє Bild з посиланням на співрозмовників в уряді.
Наразі Німеччина "гарячково працює" над екстреним рішенням для забезпечення України новими оборонними системами та достатньою кількістю ракет. Очікуються зобов'язання від міністра оборони США Піта Гегсета щодо цих двох систем Patriot.
За даними співрозмовників, запит голові Пентагону Німеччина подала кілька тижнів тому після того, як Україна безрезультатно намагалася придбати сама системи протиповітряної оборони у США.
Однак після призупинення військової допомоги України у Берліні є побоювання, що США можуть відхилити німецький запит, кажуть представники уряду.
Співрозмовники в службах безпеки вважають, авіаудари Росії по Україні також мають на меті вичерпати арсенал ракет Patriot. А рішення США зробило ситуацію "ще драматичнішою".
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто невеликими.
- FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України. Саме рішення було прийнято ще на початку червня, але реалізовано його 2 липня.
- Bloomberg зазначив, що європейські союзники просять США пояснити затримку постачань зброї до України, а за інформацією Politico, припинення постачань зброї стало несподіванкою навіть для союзників Трампа.
- Президент Зеленський заявив, що Європа не зможе замінити США у постачанні перехоплювачів балістичних ракет до Patriot. Він має намір обговорити призупинення допомоги з Трампом.