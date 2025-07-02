Bloomberg: Європейські союзники просять США пояснити зупинку в постачанні Україні деяких видів зброї

Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

Європейські союзники звернулися до Білого дому США з проханням надати розʼяснення щодо зупинки постачання Україні деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, європейських посадовців "приголомшило" рішення Адміністрації президента США Дональда Трампа призупинити постачання для України деяких боєприпасів, зокрема ракет для ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, ракет Hellfir.

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Однак деякі союзники вважають, що Вашингтон може помʼякшити свою позицію або взагалі скасувати це рішення.