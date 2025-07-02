Bloomberg: Європейські союзники просять США пояснити зупинку в постачанні Україні деяких видів зброї
Європейські союзники звернулися до Білого дому США з проханням надати розʼяснення щодо зупинки постачання Україні деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, європейських посадовців "приголомшило" рішення Адміністрації президента США Дональда Трампа призупинити постачання для України деяких боєприпасів, зокрема ракет для ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, ракет Hellfir.
Однак деякі союзники вважають, що Вашингтон може помʼякшити свою позицію або взагалі скасувати це рішення.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.
- Цього ж дня посол США в НАТО Метью Вітакер, прокоментувавши це рішення, заявив, що Сполучені Штати повинні пересвідчитися, що мають в запасі достатню кількість озброєння.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що тривають консультації між Україною та США стосовно постачання американської військової допомоги, зокрема ракет для ППО.