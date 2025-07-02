Bloomberg: Европейские союзники просят США объяснить задержку поставок оружия в Украину
Европейские союзники обратились в Белый дом США с просьбой разъяснить причину приостановления поставок Украине некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников, европейские чиновники были "шокированы" решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить поставки Украине некоторых боеприпасов, в частности ракет для ПВО Patriot, высокоточных артиллерийских снарядов и ракет Hellfire.
Однако некоторые союзники считают, что Вашингтон может смягчить свою позицию или вовсе отменить это решение.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- В тот же день посол США в НАТО Мэтью Уитакер, комментируя это решение, заявил, что Соединенные Штаты должны убедиться, что у них есть достаточное количество вооружений на складах.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжаются консультации между Украиной и США по поводу поставок американской военной помощи, в частности ракет для ПВО.