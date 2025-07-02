Bloomberg: Европейские союзники просят США объяснить задержку поставок оружия в Украину

Иллюстративное фото (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Европейские союзники обратились в Белый дом США с просьбой разъяснить причину приостановления поставок Украине некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, европейские чиновники были "шокированы" решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить поставки Украине некоторых боеприпасов, в частности ракет для ПВО Patriot, высокоточных артиллерийских снарядов и ракет Hellfire.

Читайте также Что будет с Украиной без оружия США. Три сценария и новая роль Европы

Однако некоторые союзники считают, что Вашингтон может смягчить свою позицию или вовсе отменить это решение.