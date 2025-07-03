Politico: Пауза у постачанні зброї стала несподіванкою навіть для союзників Трампа
Рішення Пентагону зупинити постачання деяких видів зброї до України здивувало навіть людей, які зазвичай добре поінформовані про такі питання, включно з членами Конгресу, посадовцями Державного департаменту США та ключовими європейськими союзниками. Про це повідомляє Politico з посиланням на шістьох осіб, знайомих із ситуацією.
Союзники президента США Дональда Трампа були розчаровані цим кроком і звинуватили чиновників Пентагону у просуванні рішення без належної координації всередині адміністрації американського президента.
Пауза була спричинена керівником політичного відділу Пентагону Елбріджем Колбі та невеликим колом радників через побоювання, що певні запаси зброї в США вичерпуються.
"Я думаю, що все це зробив директор з питань політики Міністерства оборони, цей Колбі. У нас фактично немає радника з національної безпеки. Я навіть не впевнений, що з [державним секретарем Марко] Рубіо консультувалися з цього питання. У Білому домі є внутрішні розбіжності", – сказав член Палати представників, республіканець Майкл Маккол.
Співбесідники видання підтвердили, що керівництво Пентагону не зверталося за консультацією до Державного департаменту США, посольства США в Києві чи команди посланника з питань України Кіта Келлога, перш ніж відкликати партію критично важливої зброї, що вже перебувала в Польщі.
Білий дім і Держдеп спростували твердження про те, що призупинення постачання зброї застало посадовців адміністрації зненацька.
Колбі заявив, що повідомлення про несподіваність рішення було "спробою зобразити розкол, якого не існує".
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.
- Цього ж дня посол США в НАТО Метью Вітакер прокоментувавши це рішення, заявив, що Сполучені Штати повинні пересвідчитися, що мають в запасі достатню кількість озброєння.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що тривають консультації між Україною та США стосовно постачання американської військової допомоги, зокрема ракет для ППО.