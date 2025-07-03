Politico: Прекращение поставок оружия стало неожиданностью даже для союзников Трампа
Решение Пентагона приостановить поставки некоторых видов вооружений в Украину вызвало удивление даже у тех, кто обычно хорошо осведомлен в таких вопросах, включая членов Конгресса, чиновников Госдепартамента США и ключевых европейских союзников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.
Союзники президента США Дональда Трампа были разочарованы этим шагом и обвинили чиновников Пентагона в продвижении решения без надлежащей координации внутри администрации американского президента.
Причиной паузы стали опасения, высказанные руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби и узким кругом советников, относительно того, что определенные запасы оружия в США исчерпываются.
"Я думаю, что все это сделал директор по политике Министерства обороны, этот Колби. У нас фактически нет советника по национальной безопасности. Я даже не уверен, что [сенатора Марко] Рубио консультировали по этому вопросу. В Белом доме есть внутренние разногласия", — заявил член Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол.
Источники издания подтвердили, что руководство Пентагона не обращалось за консультацией в Госдепартамент США, посольство США в Киеве или к команде посла по Украине Кита Келлога, прежде чем отозвать партию критически важного оружия, уже находящегося в Польше.
Белый дом и Госдепартамент опровергли утверждения о том, что приостановка поставок оружия застала чиновников администрации врасплох.
Колби заявил, что сообщения о неожиданности решения были "попыткой изобразить раскол, которого не существует".
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- В тот же день посол США в НАТО Мэтью Уитакер, комментируя это решение, заявил, что Соединенные Штаты должны убедиться, что у них есть достаточное количество вооружений на складах.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжаются консультации между Украиной и США по поводу поставок американской военной помощи, в частности ракет для ПВО.