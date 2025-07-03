Politico: Прекращение поставок оружия стало неожиданностью даже для союзников Трампа

Элбридж Колби (Фото: EPA)

Решение Пентагона приостановить поставки некоторых видов вооружений в Украину вызвало удивление даже у тех, кто обычно хорошо осведомлен в таких вопросах, включая членов Конгресса, чиновников Госдепартамента США и ключевых европейских союзников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

Союзники президента США Дональда Трампа были разочарованы этим шагом и обвинили чиновников Пентагона в продвижении решения без надлежащей координации внутри администрации американского президента.

Причиной паузы стали опасения, высказанные руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби и узким кругом советников, относительно того, что определенные запасы оружия в США исчерпываются.

"Я думаю, что все это сделал директор по политике Министерства обороны, этот Колби. У нас фактически нет советника по национальной безопасности. Я даже не уверен, что [сенатора Марко] Рубио консультировали по этому вопросу. В Белом доме есть внутренние разногласия", — заявил член Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол.

Источники издания подтвердили, что руководство Пентагона не обращалось за консультацией в Госдепартамент США, посольство США в Киеве или к команде посла по Украине Кита Келлога, прежде чем отозвать партию критически важного оружия, уже находящегося в Польше.

Белый дом и Госдепартамент опровергли утверждения о том, что приостановка поставок оружия застала чиновников администрации врасплох.

Колби заявил, что сообщения о неожиданности решения были "попыткой изобразить раскол, которого не существует".