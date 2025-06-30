Сибіга: Україна звернулася до США за додатковими системами Patriot
Україна звернулась до США з проханням надати додаткові комплекси Протиповітряної оборони, зокрема Patriot. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з Йоганном Вадефулем, передає кореспондентка LIGA.net.
"Президент Володимир Зеленський особисто звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією закупити додаткові системи ППО. Саме Patriot, які можуть збивати балістичні ракети", – сказав глава МЗС.
Сибіга також зазначив, що Україна прагне розвивати власне виробництво систем протиповітряної оборони. В цьому напрямку держава розраховує на допомогу партнерів, зокрема Німеччини.
"Інший напрямок, де ми потребуємо допомоги партнерів, – це нарощування наших спроможностей у виготовленні своїх систем ППО і в розбудові нашого повітряного щита. І також ця співпраця з нашими німецькими друзями буде взаємовигідна безумовно", – сказав Сибіга.
- 25 червня, на полях саміту НАТО, Трамп заявив, що Штати наразі не визначилися, чи продаватимуть Україні системи ППО Patriot: "Їх дуже складно дістати. Вони нам теж потрібні".
- Аналітик Бадрак заявив LIGA.net, що у цих словах президента США лише половина правди: насправді його країна здатна виготовляти достатню кількість систем і ракет, аби продавати Україні.
- 28 червня Трамп заявив, що ухвалив рішення у питанні передання Україні ракет до систем Patriot, але яке саме рішення – не уточнив.