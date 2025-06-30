Сибіга: Україна звернулася до США за додатковими системами Patriot

Андрій Сибіга (Фото: МЗС України)

Україна звернулась до США з проханням надати додаткові комплекси Протиповітряної оборони, зокрема Patriot. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з Йоганном Вадефулем, передає кореспондентка LIGA.net.

"Президент Володимир Зеленський особисто звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією закупити додаткові системи ППО. Саме Patriot, які можуть збивати балістичні ракети", – сказав глава МЗС.

Сибіга також зазначив, що Україна прагне розвивати власне виробництво систем протиповітряної оборони. В цьому напрямку держава розраховує на допомогу партнерів, зокрема Німеччини.

"Інший напрямок, де ми потребуємо допомоги партнерів, – це нарощування наших спроможностей у виготовленні своїх систем ППО і в розбудові нашого повітряного щита. І також ця співпраця з нашими німецькими друзями буде взаємовигідна безумовно", – сказав Сибіга.