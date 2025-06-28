Трамп заявив, що ухвалив рішення про ракети Patriot для України. Яке саме – не сказав

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо передання Україні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, але яке саме – не уточнив. Про це керівник Штатів повідомив під час спільного заходу з міністрами закордонних справ ДР Конго та Руанди у Білому домі.

Журналістка запитала Трампа, чи розглядає він можливість постачання ракет до Patriot Україні, і чи ухвалив він вже рішення з цього приводу.

"Я ухвалив", – відповів президент США і одразу попросив журналістів про наступне питання.

Інших деталей він не навів.

Україні потрібні додаткові системи Patriot та ракети до них, оскільки вони є одними з небагатьох західних озброєнь, які здатні перехоплювати балістичні ракети.