Трамп заявив, що ухвалив рішення про ракети Patriot для України. Яке саме – не сказав
Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо передання Україні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, але яке саме – не уточнив. Про це керівник Штатів повідомив під час спільного заходу з міністрами закордонних справ ДР Конго та Руанди у Білому домі.
Журналістка запитала Трампа, чи розглядає він можливість постачання ракет до Patriot Україні, і чи ухвалив він вже рішення з цього приводу.
"Я ухвалив", – відповів президент США і одразу попросив журналістів про наступне питання.
Інших деталей він не навів.
Україні потрібні додаткові системи Patriot та ракети до них, оскільки вони є одними з небагатьох західних озброєнь, які здатні перехоплювати балістичні ракети.
- 25 червня, на полях саміту НАТО, Трамп заявив, що Штати наразі не визначилися, чи продаватимуть Україні системи ППО Patriot: "Їх дуже складно дістати. Вони нам теж потрібні".
- Аналітик Бадрак заявив LIGA.net, що у цих словах президента США лише половина правди: насправді його країна здатна виготовляти достатню кількість систем і ракет, аби продавати Україні.