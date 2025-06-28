Трамп заявил, что принял решение по ракетам Patriot для Украины. Какое именно – не сказал
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о передаче Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, но не уточнил, какое именно. Об этом руководитель Штатов сообщил во время совместного мероприятия с министрами иностранных дел ДР Конго и Руанды в Белом доме.
Журналистка спросила Трампа, рассматривает ли он возможность поставки ракет Patriot Украине и принял ли он уже решение по этому вопросу.
"Я принял", – ответил президент США и сразу же попросил журналистов задать следующий вопрос.
Других подробностей он не сообщил.
Украине нужны дополнительные системы Patriot и ракеты к ним, поскольку они являются одними из немногих западных вооружений, способных перехватывать баллистические ракеты.
- 25 июня, на полях саммита НАТО, Трамп заявил, что Штаты пока не определились, будут ли продавать Украине системы ПВО Patriot: "Их очень сложно достать. Они нам тоже нужны".
- Аналитик Бадрак заявил LIGA.net, что в этих словах президента США лишь половина правды: на самом деле его страна способна производить достаточное количество систем и ракет, чтобы продавать Украине.