Трамп заявил, что принял решение по ракетам Patriot для Украины. Какое именно – не сказал

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о передаче Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, но не уточнил, какое именно. Об этом руководитель Штатов сообщил во время совместного мероприятия с министрами иностранных дел ДР Конго и Руанды в Белом доме.

Журналистка спросила Трампа, рассматривает ли он возможность поставки ракет Patriot Украине и принял ли он уже решение по этому вопросу.

"Я принял", – ответил президент США и сразу же попросил журналистов задать следующий вопрос.

Других подробностей он не сообщил.

Украине нужны дополнительные системы Patriot и ракеты к ним, поскольку они являются одними из немногих западных вооружений, способных перехватывать баллистические ракеты.