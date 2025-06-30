Сибига: Украина обратилась к США с просьбой о дополнительных системах Patriot
Украина обратилась к США с просьбой предоставить дополнительные комплексы противовоздушной обороны, в частности, Patriot. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с Иоганном Вадефулом, передает корреспондент LIGA.net.
"Президент Владимир Зеленский лично обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением закупить дополнительные системы ПВО. Именно Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты", – сказал глава МИД.
Сибига также отметил, что Украина стремится развивать собственное производство систем противовоздушной обороны. В этом направлении страна рассчитывает на помощь партнеров, в частности, Германии.
"Другое направление, где нам нужна помощь партнеров, – это наращивание наших возможностей в производстве собственных систем ПВО и в построении нашего воздушного щита. И также это сотрудничество с нашими немецкими друзьями будет, безусловно, взаимовыгодным", – сказал Сибига.
- 25 июня, в кулуарах саммита НАТО, Трамп заявил, что Штаты пока не определились, будут ли продавать Украине системы ПВО Patriot: "Их очень сложно достать. Они нам тоже нужны".
- Аналитик Бадрак заявил LIGA.net, что в этих словах президента США содержится лишь полправды: на самом деле его страна способна производить достаточное количество систем и ракет, чтобы продавать их Украине.
- 28 июня Трамп заявил, что принял решение по вопросу передачи Украине ракет для систем Patriot, но какое именно решение – не уточнил.