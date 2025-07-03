Bild: Германия планирует купить два ЗРК Patriot для Украины у Вашингтона

На фоне приостановления военной помощи со стороны США Берлин опасается, что не удастся закупить эти системы

Владимир Зеленский на фоне ЗРК Patriot (Фото: Минобороны Германии)

Немецкое правительство планирует профинансировать две системы Patriot для Украины на фоне приостановления военной помощи со стороны США. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве.

В настоящее время Германия "усердно работает" над экстренным решением для обеспечения Украины новыми оборонными системами и достаточным количеством ракет. Ожидаются обязательства от министра обороны США Питера Хегсета по этим двум системам Patriot.

По данным источников, запрос главе Пентагона Германия направила несколько недель назад после того, как Украина безуспешно пыталась самостоятельно приобрести системы противовоздушной обороны у США.

Однако после приостановки военной помощи Украине в Берлине опасаются, что США могут отклонить немецкий запрос, заявляет представитель правительства.

Собеседники в службах безопасности считают, что российские авиаудары по Украине также направлены на истощение арсенала ракет Patriot. А решение США сделало ситуацию "еще более драматичной".