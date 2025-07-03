Украинскую крылатую ракету дальностью 2500 км профинансирует Германия – Горбулин, Бадрак
Кроме украинских дальнобойных ракет-дронов и беспилотников, Германия профинансирует разработку и серийное производство крылатых ракет дальностью до 2500 километров. Об этом в статье для LIGA.net рассказали Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, и Владимир Горбулин, первый вице-президент Национальной академии наук, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
В конце мая стало известно, что Германия поддержит производство украинских проектов "Барс" и "Лютый", и, вместе с выделением средств на масштабирование беспилотников-перехватчиков, субсидия составит 400 млн евро, сообщили аналитики.
"Речь идет о финансировании закупки украинских ракет-дронов "Барс" в рамках нового пакета военной помощи Украине на сумму около 5 млрд евро, что может свидетельствовать о высокой потребности Сил обороны в таком оружии", – добавили эксперты.
По их словам, весомым доказательством является то, что в начале мая Украина обратилась в Министерство обороны Германии с просьбой профинансировать именно эти ракеты-дроны, а также ударные дальнобойные беспилотные авиационные комплексы "Лютый" и дроны-перехватчики VB140 "Фламинго".
ФРГ обеспечит это финансирование в рамках поддержки разработки и серийного производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 км – и это говорит о комплексном подходе к развитию вооружения, которое будет иметь четко распределенные роли во время комбинированных атак, подчеркнули Бадрак и Горбулин.
Они добавили, что сумма немецких инвестиций свидетельствует, что вопрос ракет в целом, и ракет-дронов в частности, стал еще более острым и актуальным на фоне стремления Украины достичь независимости от партнеров в создании и производстве ударных средств.
"Этот тезис, разумеется, посвящен политическим и технологическим трудностям в получении немецкой крылатой ракеты Taurus, однако решение с финансированием именно украинских разработок может оказаться не хуже. Учитывая способность частного оборонно-промышленного комплекса к чрезвычайно быстрым темпам разработок и производства", – заключают аналитики.
- Для сравнения, крылатая ракета "Долгий Нептун", которой уже били по оккупантам, имеет дальность 1000 км. 2500 км – это расстояние от линии фронта до Сибири. В марте президент Зеленский сообщал, что в Украине испытали беспилотник, способный преодолевать 3000 км, но пока ударов на такое расстояние не было.
- Крылатые ракеты более уязвимы для систем ПВО, в отличие от баллистических. В то же время украинский комплекс "Сапсан", относящийся к последним, имеет заявленную дальность 500 км.