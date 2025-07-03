Украинскую крылатую ракету дальностью 2500 км профинансирует Германия – Горбулин, Бадрак

Иллюстративное фото запуска крылатой ракеты "Нептун": Википедия

Кроме украинских дальнобойных ракет-дронов и беспилотников, Германия профинансирует разработку и серийное производство крылатых ракет дальностью до 2500 километров. Об этом в статье для LIGA.net рассказали Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, и Владимир Горбулин, первый вице-президент Национальной академии наук, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

В конце мая стало известно, что Германия поддержит производство украинских проектов "Барс" и "Лютый", и, вместе с выделением средств на масштабирование беспилотников-перехватчиков, субсидия составит 400 млн евро, сообщили аналитики.