Українську крилату ракету на 2500 км профінансує Німеччина – Горбулін, Бадрак

Ілюстративне фото запуску крилатої ракети "Нептун": Вікіпедія

Крім українських далекобійних ракет-дронів та безпілотників, Німеччина профінансує розробку і серійне виробництво крилатих ракет дальністю до 2500 кілометрів. Про це у статті для LIGA.net розповіли Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, та Володимир Горбулін, перший віцепрезидент Національної академії наук, екссекретар Ради нацбезпеки та оборони.

Наприкінці травня стало відомо, що Німеччина підтримає виготовлення українських ракет-дронів "Барс" та безпілотників "Лютий" і разом з виділенням коштів на масштабування безпілотників-перехоплювачів дотація становитиме 400 млн євро, розповіли аналітики.

"Йдеться про фінансування закупівлі українських ракет-дронів "Барс" у межах нового пакета військової допомоги Україні на суму приблизно 5 млрд євро, що може свідчити про високий рівень потреби Сил оборони у такій зброї", – додали експерти.

За їхніми словами, вагомим доказом є те, що на початку травня Україна зверталася до німецького Міністерства оборони з проханням профінансувати саме ці ракети-дрони, а також ударні далекобійні безпілотні авіакомплекси "Лютий" та дрони-перехоплювачі VB140 "Фламінго".

ФРН забезпечить це фінансування у пакеті з підтримкою розробок і серійного виробництва крилатих ракет з дальністю до 2500 км – і це говорить про комплексний підхід у розвитку зброї, яка матиме чітко розподілені ролі під час комбінованих атак, наголосили Бадрак та Горбулін.

Вони додали, що сума німецьких інвестицій свідчить, що питання ракет у цілому та ракет-дронів зокрема стало ще гострішим та актуальнішим на тлі бажання України досягти незалежності від партнерів у створенні та виготовленні ударних засобів.

"Ця теза, зрозуміло, присвячена політичним та технологічним складнощам в отриманні німецької крилатої ракети Taurus, однак рішення з фінансуванням саме українських розробок може виявитися не гіршим. Враховуючи здатність приватного оборонно-промислового комплексу до надзвичайних темпів розробок і виробництв", – підсумовують аналітики.