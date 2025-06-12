Німеччина не розглядає постачання Taurus Україні
Борис Пісторіус (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Німеччина не розглядає постачання далекобійних ракет Taurus до України. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, яку транслювало Суспільне.

Журналістка запитала німецького посадовця: зважаючи на те, як лише за останній тиждень посилились обстріли України, чи розглядає Берлін постачання Taurus Києву.

Читайте також
Що передбачає німецько-українська угода щодо ударів на великі відстані

"Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо – я відповідаю вам: ні", – заявив Пісторіус.

Під час цієї ж пресконференції Зеленський повідомив, що Україна та Німеччина домовились про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї на території обох країн: "Наші дрони, українські технології ракет, інші далекобійні можливості".

Також Пісторіус повідомив, що Німеччина планує збільшити кількість коштів, виділених на допомогу Україні, з 7 млрд до 8,9 млрд євро, але остаточного рішення ще немає.

Зокрема, частина з цього фінансування піде на далекобійне озброєння, додав посадовець.

ДОВІДКА
Taurus KEPD 350/150 – крилата авіаракета великої дальності, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну (спричиняє два вибухи) бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км (в експортній версії становить 300-400 км).

Про те, чим Україні можуть допомогти ці ракети, LIGA.net пояснювали авіаексперт Романенко та аналітик Чалий.
Читайте також
Місія Мерца у Білому домі: поки Україна стримує Путіна, Німеччина виховує Трампа
Читайте також
"Росія хоче все. Це визнав навіть Венс". Кащюнас – про гроші на зброю та плани Кремля
Володимир ЗеленськийНімеччинавійськова допомогаборис пісторіусTaurusудари по рф