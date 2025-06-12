Німеччина не розглядає постачання Taurus Україні

Борис Пісторіус (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Німеччина не розглядає постачання далекобійних ракет Taurus до України. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, яку транслювало Суспільне.

Журналістка запитала німецького посадовця: зважаючи на те, як лише за останній тиждень посилились обстріли України, чи розглядає Берлін постачання Taurus Києву.

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"Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо – я відповідаю вам: ні", – заявив Пісторіус.

Під час цієї ж пресконференції Зеленський повідомив, що Україна та Німеччина домовились про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї на території обох країн: "Наші дрони, українські технології ракет, інші далекобійні можливості".

Також Пісторіус повідомив, що Німеччина планує збільшити кількість коштів, виділених на допомогу Україні, з 7 млрд до 8,9 млрд євро, але остаточного рішення ще немає.

Зокрема, частина з цього фінансування піде на далекобійне озброєння, додав посадовець.