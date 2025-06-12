Німеччина не розглядає постачання Taurus Україні
Німеччина не розглядає постачання далекобійних ракет Taurus до України. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, яку транслювало Суспільне.
Журналістка запитала німецького посадовця: зважаючи на те, як лише за останній тиждень посилились обстріли України, чи розглядає Берлін постачання Taurus Києву.
"Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо – я відповідаю вам: ні", – заявив Пісторіус.
Під час цієї ж пресконференції Зеленський повідомив, що Україна та Німеччина домовились про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї на території обох країн: "Наші дрони, українські технології ракет, інші далекобійні можливості".
Також Пісторіус повідомив, що Німеччина планує збільшити кількість коштів, виділених на допомогу Україні, з 7 млрд до 8,9 млрд євро, але остаточного рішення ще немає.
Зокрема, частина з цього фінансування піде на далекобійне озброєння, додав посадовець.
Про те, чим Україні можуть допомогти ці ракети, LIGA.net пояснювали авіаексперт Романенко та аналітик Чалий.
- 28 травня Зеленський прибув із візитом до Німеччини. Тоді ж канцлер ФРН Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.
- Того дня Україна й Німеччина уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони й купівлю українського медичного обладнання.
- 4 червня Пісторіус заявив, що перша далекобійна зброя, вироблена в Україні та профінансована Німеччиною, може надійти на озброєння української армії вже за кілька тижнів.