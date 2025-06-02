Україна зможе добити російську стратегічну авіацію, якщо зараз отримає Taurus – авіаексперт
Німецька далекобійна ракета Taurus (Ілюстративне фото: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

Сили оборони зможуть добити російські стратегічні бомбардувальники на авіаремонтних заводах, якщо Україна отримає німецькі далекобійні ракети Taurus. Про це LIGA.net розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

За його словами, якщо зараз Києву поставлять Taurus, то захисники зможуть добити російські літаки на авіаремонтних заводах у Дягілєво (Рязанська область) та Таганрозі (Ростовська).

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Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна та Німеччина обговорюють постачання Taurus, але він домовився з канцлером Фрідріхом Мерцом не говорити про деякі деталі публічно

Також Романенко розповів LIGA.net, що удар Служби безпеки України по стратегічних аеродромах РФ зменшує загрозу Москви для Європи, й зауважив, що цю операцію має сенс порівнювати з ударом японців по американському Перл-Гарбору.

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