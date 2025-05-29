Зеленський щодо Taurus: Є деякі речі, щодо яких ми домовилися не йти в публічні деталі

Президент наголосив, що Україна працює в цьому напрямі, але відмовився розкривати деталі

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц (Фото: ОП)

Україна та Німеччина обговорюють постачання далекобійних ракет Taurus, але президент Володимир Зеленський та канцлер ФРН Фрідріх Мерц домовилися не говорити про деякі деталі публічно. Про це глава держави розповів у інтерв’ю німецькому каналу RTL.

"Є деякі речі, про які ми домовилися не йти в публічні деталі, скажімо так. Хоча я не хочу брехати. І тому питання Taurus обговорювалося тет-а-тет у мене з канцлером", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна працює в цьому напрямі, але відмовився розкривати деталі.

"Я пообіцяв це канцлеру, і я дотримуюся слова", – наголосив президент.

Він констатував, що Taurus – це не єдина можливість, яка може зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

"Цього замало. Нам потрібні Taurus, потрібні Patriot. Нам потрібно все це зробити, розвиватися далі. Потрібен політичний тиск. Потрібні потужні санкційні пакети. Потрібна єдність Європи та Америки", – сказав глава держави, додавши, що без цього РФ може атакувати будь-кого.