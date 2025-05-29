Зеленский о Taurus: Есть вещи, о которых мы договорились не идти в публичные детали

Президент подчеркнул, что Украина работает в этом направлении, но отказался раскрывать детали

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Фото: ОП)

Украина и Германия обсуждают поставки дальнобойных ракет Taurus, но президент Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц договорились не говорить о некоторых деталях публично. Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому каналу RTL.

"Есть некоторые вещи, о которых мы договорились не идти в публичные детали, скажем так. Хотя я не хочу врать. И поэтому вопрос Taurus обсуждался тет-а-тет у меня с канцлером", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина работает в этом направлении, но отказался раскрывать детали.

"Я пообещал это канцлеру, и я держу слово", – подчеркнул президент.

Он констатировал, что Taurus – это не единственная возможность, которая может остановить российского диктатора Владимира Путина.

"Этого мало. Нам нужны Taurus, нужны Patriot. Нам нужно все это сделать, развиваться дальше. Нужно политическое давление. Нужны мощные санкционные пакеты. Нужно единство Европы и Америки", – сказал глава государства, добавив, что без этого РФ может атаковать любого.