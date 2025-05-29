Чалий: Taurus потрібні вже зараз, після наступу Росії у нас буде вікно можливостей
Україні вже потрібні німецькі далекобійні ракети Taurus, оскільки восени у Києва буде вікно можливостей після літнього наступу Москви. Про це у відеоінтерв'ю LIGA.net розповів аналітик, дипломат, посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий.
"Особисто я б дуже здивувався, якщо немає вже такого рішення [про передання Україні Taurus]. Якщо його немає на сьогоднішньому етапі, то це катастрофа для європейського розуміння розвитку подальших подій", – заявив він.
На думку Чалого, наразі є шанс, що 100-150 таких далекобійних ракет "зіграють свою роль", враховуючи наступ РФ або підготовчі дії до нього на Сумському напрямку.
"У нас, в принципі, зараз такий період, коли нас атакують, на нас пруть далі – нам дуже потрібно зараз розуміння, разом з європейцями, яка наша буде стратегія. [...] Восени буде вікно можливостей після цієї [наступальної] кампанії, яку ми не зможемо ніяк вже відмінити, бо на неї закладені ресурси російські. Літня ця кампанія, вона піде. Росіяни завжди так роблять – вони на останньому етапі перед вимушеною зупинкою підсилюють удари максимально. Так що до осені, поки погодні умови будуть дозволяти, – вони будуть це робити", – розповів дипломат.
Він зауважив, що Україні уже потрібні ці Taurus, а "не колись".
"Я дуже сподіваюсь, що вони [Taurus] вже на шляху [до України]. Бо якщо це не так, я тоді взагалі не розумію нового канцлера. Навіщо ці політичні маневри?" – зазначив аналітик.
Водночас Чалий позитивно оцінив те, що Німеччина засекретила свою військову допомогу, й зазначив, що про наявність у Києва Taurus українці дізнаються лише за повідомленнями у медіа про далекобійні ракетні удари або комбіновані атаки по російських об'єктах.
"Тобто оце повідомлення – це набагато краще, ніж всі ці розмови, які насправді замилюють око. І переговори зараз замилюють око", – підсумував дипломат.
- 28 травня президент Зеленський прибув із візитом до Німеччини. На брифінгу Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.
- Україна й Німеччина напередодні уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів ППО й купівлю українського медичного обладнання.
- Німеччина оголосила про додаткову військову допомогу на суму 5 млрд євро – Берлін профінансує зброю, боєприпаси й супутниковий зв’язок для України.
- 29 травня Зеленський повідомив, що Україна та Німеччина обговорюють постачання Taurus, але він домовився з Мерцом не говорити про деякі деталі публічно.