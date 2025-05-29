Чалий: Taurus потрібні вже зараз, після наступу Росії у нас буде вікно можливостей

Дипломат дуже сподівається, що ці далекобійні ракети вже на шляху до України

Валерій Чалий (Фото: Скриншот із відео LIGA.net)

Україні вже потрібні німецькі далекобійні ракети Taurus, оскільки восени у Києва буде вікно можливостей після літнього наступу Москви. Про це у відеоінтерв'ю LIGA.net розповів аналітик, дипломат, посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий.

"Особисто я б дуже здивувався, якщо немає вже такого рішення [про передання Україні Taurus]. Якщо його немає на сьогоднішньому етапі, то це катастрофа для європейського розуміння розвитку подальших подій", – заявив він.

На думку Чалого, наразі є шанс, що 100-150 таких далекобійних ракет "зіграють свою роль", враховуючи наступ РФ або підготовчі дії до нього на Сумському напрямку.

"У нас, в принципі, зараз такий період, коли нас атакують, на нас пруть далі – нам дуже потрібно зараз розуміння, разом з європейцями, яка наша буде стратегія. [...] Восени буде вікно можливостей після цієї [наступальної] кампанії, яку ми не зможемо ніяк вже відмінити, бо на неї закладені ресурси російські. Літня ця кампанія, вона піде. Росіяни завжди так роблять – вони на останньому етапі перед вимушеною зупинкою підсилюють удари максимально. Так що до осені, поки погодні умови будуть дозволяти, – вони будуть це робити", – розповів дипломат.

Він зауважив, що Україні уже потрібні ці Taurus, а "не колись".

Читайте також WELT дізнався, що у пакеті військової допомоги Україні від Німеччини на 5 млрд євро

"Я дуже сподіваюсь, що вони [Taurus] вже на шляху [до України]. Бо якщо це не так, я тоді взагалі не розумію нового канцлера. Навіщо ці політичні маневри?" – зазначив аналітик.

Водночас Чалий позитивно оцінив те, що Німеччина засекретила свою військову допомогу, й зазначив, що про наявність у Києва Taurus українці дізнаються лише за повідомленнями у медіа про далекобійні ракетні удари або комбіновані атаки по російських об'єктах.

"Тобто оце повідомлення – це набагато краще, ніж всі ці розмови, які насправді замилюють око. І переговори зараз замилюють око", – підсумував дипломат.