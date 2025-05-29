Чалый: Taurus нужны уже сейчас, после наступления России у нас будет окно возможностей
Украине уже нужны немецкие дальнобойные ракеты Taurus, поскольку осенью Киев будет иметь окно возможностей после летнего наступления Москвы. Об этом в видеоинтервью LIGA.net рассказал аналитик, дипломат, посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый.
"Лично я бы очень удивился, если нет такого решения [о передаче Украине Taurus]. Если его нет на сегодняшнем этапе, то это катастрофа для европейского понимания развития дальнейших событий", – заявил он.
По мнению Чалого, есть шанс, что 100-150 таких дальнобойных ракет "сыграют свою роль", учитывая наступление РФ или подготовительные действия к нему на Сумском направлении.
"У нас, в принципе, сейчас такой период, когда нас атакуют, на нас прут дальше – нам очень нужно сейчас понимание, вместе с европейцами, какая наша будет стратегия. [...] Осенью будет окно возможностей после этой [наступательной] кампании, которую мы не сможем никак уже отменить, потому что на нее заложены ресурсы российские. Летняя эта кампания, она пойдет. Россияне всегда так делают – они на последнем этапе перед вынужденной остановкой усиливают удары максимально. Так что до осени, пока погодные условия будут позволять, – они будут это делать", – рассказал дипломат.
Он отметил, что Украине уже нужны эти Taurus, а "не когда-нибудь".
"Я очень надеюсь, что они [Taurus] уже на пути [в Украину]. Потому что если это не так, я тогда вообще не понимаю нового канцлера. Зачем эти политические маневры?" – отметил аналитик.
Вместе с тем Чалый положительно оценил то, что Германия засекретила свою военную помощь, и отметил, что о наличии у Киева Taurus украинцы узнают только по сообщениям в медиа о дальнобойных ракетных ударах или комбинированных атаках по российским объектам.
"То есть такое сообщение – это гораздо лучше, чем все эти разговоры, которые на самом деле замыливают глаз. И переговоры сейчас замыливают глаз", – подытожил дипломат.
- 28 мая президент Зеленский прибыл с визитом в Германию. На брифинге Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.
- Украина и Германия накануне заключили три оборонных соглашения: о дальнобойном оружии, производстве средств ПВО и покупке украинского медицинского оборудования.
- Германия объявила о дополнительной военной помощи на сумму 5 млрд евро – Берлин профинансирует оружие, боеприпасы и спутниковую связь для Украины.
- 29 мая Зеленский сообщил, что Украина и Германия обсуждают поставки Taurus, но он договорился с Мерцем не говорить о некоторых деталях публично.