Германия выделяет 5 млрд евро для Украины на оружие, снаряды и спутниковую связь
Германия объявила о дополнительной военной помощи на сумму 5 млрд евро – Берлин профинансирует оружие, боеприпасы и спутниковую связь для Украины. Об этом сообщило оборонное ведомство Германии.
Германия инвестирует 5 млрд евро в оружие, боеприпасы и спутниковую связь для Украины. Кроме того, помощь предусматривает поставку снарядов для ПВО, стрелковое оружие и финансирование ремонтных мощностей.
В Минобороны объяснили, что решение приняли из-за недавних российских атак, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, а также была сильно разрушена гражданская инфраструктура.
Деньги на помощь уже были предусмотрены в бюджете, одобренном германским парламентом.
- Зеленский с 28 мая находится с рабочим визитом в Германии.
- Накануне в вечернем видеообращении он сообщал, что провел совещание о возможности Украины зеркально отвечать на российские обстрелы. Речь шла как раз о производстве оружия, в том числе дальнобойного.
- На пресс-конференции 28 мая Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.