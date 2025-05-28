Германия выделяет 5 млрд евро для Украины на оружие, снаряды и спутниковую связь

Это произошло после встречи президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцом

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Германия объявила о дополнительной военной помощи на сумму 5 млрд евро – Берлин профинансирует оружие, боеприпасы и спутниковую связь для Украины. Об этом сообщило оборонное ведомство Германии.

Германия инвестирует 5 млрд евро в оружие, боеприпасы и спутниковую связь для Украины. Кроме того, помощь предусматривает поставку снарядов для ПВО, стрелковое оружие и финансирование ремонтных мощностей.

В Минобороны объяснили, что решение приняли из-за недавних российских атак, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, а также была сильно разрушена гражданская инфраструктура.

Деньги на помощь уже были предусмотрены в бюджете, одобренном германским парламентом.