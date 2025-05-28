Німеччина виділяє 5 млрд євро для України на зброю, снаряди й супутниковий зв'язок
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Німеччина оголосила про додаткову військову допомогу на суму 5 млрд євро – Берлін профінансує зброю, боєприпаси й супутниковий зв’язок для України. Про це повідомило оборонне відомство Німеччини.

Німеччина інвестує 5 млрд євро у зброю, боєприпаси й супутниковий зв’язок для України. Крім того, допомога передбачає постачання снарядів для ППО, стрілецьку зброю та фінансування ремонтних потужностей.

У Міноборони пояснили, що рішення ухвалили через нещодавні російські атаки, внаслідок яких загинули й постраждали мирні жителі, а також було сильно зруйновано цивільну інфраструктуру.

Гроші на допомогу вже були передбачені в бюджеті, який схвалив німецький парламент.

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