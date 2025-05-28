Німеччина виділяє 5 млрд євро для України на зброю, снаряди й супутниковий зв'язок
Німеччина оголосила про додаткову військову допомогу на суму 5 млрд євро – Берлін профінансує зброю, боєприпаси й супутниковий зв’язок для України. Про це повідомило оборонне відомство Німеччини.
Німеччина інвестує 5 млрд євро у зброю, боєприпаси й супутниковий зв’язок для України. Крім того, допомога передбачає постачання снарядів для ППО, стрілецьку зброю та фінансування ремонтних потужностей.
У Міноборони пояснили, що рішення ухвалили через нещодавні російські атаки, внаслідок яких загинули й постраждали мирні жителі, а також було сильно зруйновано цивільну інфраструктуру.
Гроші на допомогу вже були передбачені в бюджеті, який схвалив німецький парламент.
- Зеленський з 28 травня перебуває з робочим візитом у Німеччині.
- Напередодні у вечірньому відеозверненні він повідомляв, що провів нараду щодо спроможності України дзеркально відповідати на російські обстріли. Йшлося як раз про виробництво зброї, зокрема далекобійної.
- На пресконференції 28 травня Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.