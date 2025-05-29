WELT узнал, что в пакете военной помощи Украине от Германии на 5 млрд евро

Германия (Фото: Depositphotos)

После визита президента Владимира Зеленского в Берлин канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Украине новый пакет военной поддержки на сумму 5 млрд евро. Речь идет о финансировании украинских оборонных разработок, включая беспилотников дальнего действия, пишет WELT, ссылаясь на собеседников в правительстве.

Финансирование, вероятно, будет включать закупку украинских беспилотников BARS, AN-196 и Flamingo, а также системы спутниковой связи. Общая стоимость дронового сегмента – примерно 400 млн. евро.

Украина обратилась к Берлину с этой просьбой еще в начале мая, и она уже была одобрена. Это означает отказ Германии от политики поставок только собственного или европейского вооружения, что частично обусловлено истощением арсеналов Бундесвера и партнеров по ЕС, отмечают журналисты.

По характеристикам, украинские дроны не уступают немецким крылатым ракетам Taurus, по которым в Берлине продолжаются внутренние дебаты, отмечают журналисты.

В частности, дрон AN-196 "Февраль" способен нести до 75 кг взрывчатки и имеет дальность до 600 км, а новейший дрон BARS – до 800 км. Это ставит под вопрос целесообразность предоставления Украине ракет Taurus, дальность которых – 500–600 км, подчеркивают журналисты.

Дроны Flamingo имеют дальность до 50 км и предназначены для перехвата российских БПЛА на больших высотах.

Также, по словам собеседников, новый пакет будет, вероятно, включать передачу четырех систем противовоздушной обороны Iris-T, производства Diehl, и ремонт военной техники – в частности, зенитных танков Gepard, который будет выполнять компания KNDS на территории Украины.