Мерц заявил, что передача Украине ракет Taurus будет "конечно, в пределах возможного"

Глава немецкого правительства заявил, что "Taurus нуждается в нескольких месяцах подготовки солдат в Украине"

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые за долгое время прямо заявил, что не исключает поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

Отвечая на вопрос о возможной поставке Украине ракет Taurus, Мерц сказал: "Конечно, это в пределах возможного".

Он добавил, что украинским военным в таком случае нужно будет обучаться управлению ракетами "несколько месяцев".

"Мы всегда говорили – я сам это говорил – что Taurus нуждается в нескольких месяцах подготовки солдат в Украине", – заявил немецкий канцлер.

Мерц подчеркнул, что передача системы через полгода или год не будет полезна Украине сегодня. Именно поэтому, по его словам, военная поддержка страны уже сейчас улучшается и развивается.

27 мая 2025 года Зеленский сообщал, что провел совещание о возможности Украины зеркально отвечать на российские обстрелы. Речь шла как раз о производстве оружия, в том числе дальнобойного.

28 мая он прибыл с визитом в Германию.

На пресс-конференции 28 мая канцлер Германии Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.

Украина и Германия 28 мая заключили три оборонных соглашения: о дальнобойном оружии, производстве средств противовоздушной обороны и покупке украинского медицинского оборудования.