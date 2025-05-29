Мерц заявил, что передача Украине ракет Taurus будет "конечно, в пределах возможного"
Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые за долгое время прямо заявил, что не исключает поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

Отвечая на вопрос о возможной поставке Украине ракет Taurus, Мерц сказал: "Конечно, это в пределах возможного".

Он добавил, что украинским военным в таком случае нужно будет обучаться управлению ракетами "несколько месяцев".

"Мы всегда говорили – я сам это говорил – что Taurus нуждается в нескольких месяцах подготовки солдат в Украине", – заявил немецкий канцлер.

Мерц подчеркнул, что передача системы через полгода или год не будет полезна Украине сегодня. Именно поэтому, по его словам, военная поддержка страны уже сейчас улучшается и развивается.

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