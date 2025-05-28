Reuters: НАТО попросит Германию предоставить 40 000 военных для усиления обороны Альянса

В настоящее время Германия имеет восемь бригад и создает девятую в Литве

Военные НАТО (Фото: Valda Kalnina / EPA)

НАТО обратится к Германии с просьбой предоставить еще семь бригад, или около 40 000 военнослужащих, для усиления обороны Альянса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Эта просьба поступит Берлину в соответствии с новыми целями вооружения и численностью войск, которые министры обороны стран-членов должны согласовать на следующей неделе.

Точные цифры по целям НАТО – как в целом, так и по странам – трудно проверить, поскольку информация строго засекречена.

Один высокопоставленный военный чиновник сказал, что целевое количество бригад, которые союзники НАТО должны будут предоставить в будущем, будет увеличено до 120-130.

Это означает увеличение примерно на 50% от текущей цели в 80 бригад, сообщил источник.

Спикер Министерства обороны Германии заявил, что не может предусмотреть решения, которые будут приняты министрами обороны членов НАТО на следующей неделе и лидерами на саммите в конце июня.

"Кроме того, целевые показатели планирования сил и возможностей НАТО засекречены из соображений безопасности", – добавил он.

Журналисты напомнили, что в 2021 году Германия согласилась предоставить 10 бригад (ориентировочно по 5000 военных) для НАТО до 2030 года. В настоящее время у страны есть восемь бригад и создается девятая в Литве, которая будет готова в 2027 году.