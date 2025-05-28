Reuters: НАТО попросить Німеччину надати 40 000 військових для посилення оборони Альянсу

Наразі Німеччина має вісім бригад і створює дев'яту в Литві

Військові НАТО (Фото: Valda Kalnina / EPA)

НАТО звернеться до Німеччини з проханням надати ще сім бригад, або близько 40 000 військовослужбовців, для посилення оборони Альянсу. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Це прохання надійде Берліну відповідно до нових цілей озброєння та чисельності військ, які міністри оборони країн-членів повинні погодити наступного тижня.

Точні цифри щодо цілей НАТО – як загалом, так і по країнах – важко перевірити, оскільки інформація є суворо засекреченою.

Один високопоставлений військовий чиновник сказав, що цільова кількість бригад, яку союзники НАТО повинні будуть надати в майбутньому, буде збільшена до 120-130.

Це означатиме збільшення приблизно на 50% від поточної мети в 80 бригад, повідомило джерело.

Речник Міністерства оборони Німеччини заявив, що не може передбачити рішення, які будуть ухвалені міністрами оборони членів НАТО наступного тижня та лідерами на саміті наприкінці червня.

"Крім того, цільові показники планування сил і можливостей НАТО засекречені з міркувань безпеки", – додав він.

Журналісти нагадали, що у 2021 році Німеччина погодилася надати 10 бригад (орієнтовно по 5000 військових) для НАТО до 2030 року. Наразі країна має вісім бригад і створює дев'яту в Литві, яка буде готова у 2027 році.