Рютте: На саммите в Гааге НАТО согласует расходы на оборону в 5% ВВП

Марк Рютте (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что члены Альянса согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% валового внутреннего продукта. Об этом он заявил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, сообщает Reuters.

НАТО намерена согласовать новые цели на саммите лидеров Альянса в Гааге 24-25 июня.

"Я предполагаю, что в Гааге мы договоримся о высоком показателе расходов на оборону в общей сложности в 5%", – сказал Рютте.

Как сообщило агентство, ранее Рютте направил письмо всем членам НАТО. В документе он отметил, что ожидает, что обязательства на саммите НАТО составят 3,5% на военные расходы и 1,5% на более широкие вопросы, связанные с безопасностью, такие как инфраструктура, кибербезопасность и т.д.

Показатели должны быть достигнуты к 2032 году.