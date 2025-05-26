Рютте: На саммите в Гааге НАТО согласует расходы на оборону в 5% ВВП
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что члены Альянса согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% валового внутреннего продукта. Об этом он заявил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, сообщает Reuters.
НАТО намерена согласовать новые цели на саммите лидеров Альянса в Гааге 24-25 июня.
"Я предполагаю, что в Гааге мы договоримся о высоком показателе расходов на оборону в общей сложности в 5%", – сказал Рютте.
Как сообщило агентство, ранее Рютте направил письмо всем членам НАТО. В документе он отметил, что ожидает, что обязательства на саммите НАТО составят 3,5% на военные расходы и 1,5% на более широкие вопросы, связанные с безопасностью, такие как инфраструктура, кибербезопасность и т.д.
Показатели должны быть достигнуты к 2032 году.
- 23 января Трамп заявил, что намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
- 27 января FT сообщала, что Литва и Эстония пообещали повысить расходы на оборону до 5% ВВП после давления со стороны Трампа.
- 18 марта правительство Эстонии одобрило увеличение расходов на оборону по меньшей мере до 5% от ВВП в 2026 году.