Мерц заявив, що передання Україні ракет Taurus відбудеться "звичайно, у межах можливого"

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уперше за довгий час прямо заявив, що не виключає постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZDF.

Відповідаючи на запитання щодо можливого постачання Україні ракет Taurus, Мерц сказав: "Звичайно, це в межах можливого".

Він додав, що українських військових у такому випадку потрібно буде навчати керування ракетами "кілька місяців".

"Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні", – заявив німецький канцлер.

Мерц підкреслив, що передання системи через пів року або рік не буде корисним для України сьогодні. Саме тому, за його словами, військова підтримка країни вже зараз покращується і розвивається.

27 травня 2025 року Зеленський повідомляв, що провів нараду щодо спроможності України дзеркально відповідати на російські обстріли. Йшлося як раз про виробництво зброї, зокрема далекобійної.

28 травня він прибув з візитом до Німеччини.

На пресконференції 28 травня канцлер Німеччини Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.

Україна й Німеччина 28 травня уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони й купівлю українського медичного обладнання.