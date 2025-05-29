Мерц заявив, що передання Україні ракет Taurus відбудеться "звичайно, у межах можливого"
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уперше за довгий час прямо заявив, що не виключає постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZDF.
Відповідаючи на запитання щодо можливого постачання Україні ракет Taurus, Мерц сказав: "Звичайно, це в межах можливого".
Він додав, що українських військових у такому випадку потрібно буде навчати керування ракетами "кілька місяців".
"Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні", – заявив німецький канцлер.
Мерц підкреслив, що передання системи через пів року або рік не буде корисним для України сьогодні. Саме тому, за його словами, військова підтримка країни вже зараз покращується і розвивається.
- 27 травня 2025 року Зеленський повідомляв, що провів нараду щодо спроможності України дзеркально відповідати на російські обстріли. Йшлося як раз про виробництво зброї, зокрема далекобійної.
- 28 травня він прибув з візитом до Німеччини.
- На пресконференції 28 травня канцлер Німеччини Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.
- Україна й Німеччина 28 травня уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони й купівлю українського медичного обладнання.