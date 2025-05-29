Мерц заявив, що передання Україні ракет Taurus відбудеться "звичайно, у межах можливого"
Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уперше за довгий час прямо заявив, що не виключає постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZDF.

Відповідаючи на запитання щодо можливого постачання Україні ракет Taurus, Мерц сказав: "Звичайно, це в межах можливого".

Він додав, що українських військових у такому випадку потрібно буде навчати керування ракетами "кілька місяців".

"Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні", – заявив німецький канцлер.

Мерц підкреслив, що передання системи через пів року або рік не буде корисним для України сьогодні. Саме тому, за його словами, військова підтримка країни вже зараз покращується і розвивається.

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