WELT дізнався, що у пакеті військової допомоги Україні від Німеччини на 5 млрд євро

Німеччина (Фото: Depositphotos)

Після візиту президента Володимира Зеленського до Берліну канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв Україні новий пакет військової підтримки на суму 5 млрд євро. Йдеться про фінансування українських оборонних розробок, включно з безпілотниками дальньої дії, пише WELT, посилаючись на співрозмовників в уряді.

Фінансування ймовірно включатиме закупівлю українських безпілотників BARS,AN-196 та Flamingo, а також систем супутникового зв’язку. Загальна вартість дронового сегмента – приблизно 400 млн євро.

Україна звернулася до Берліна із цим проханням ще на початку травня, і воно вже було схвалене. Це означає відмову Німеччини від політики постачання лише власного або європейського озброєння, що частково зумовлено виснаженням арсеналів Бундесверу та партнерів по ЄС, зазначають журналісти.

За характеристиками, українські дрони не поступаються німецьким крилатим ракетам Taurus, щодо яких у Берліні тривають внутрішні дебати, зазначають журналісти.

Зокрема, дрон AN-196 "Лютий" здатен нести до 75 кг вибухівки і має дальність до 600 км, а новітній дрон BARS – до 800 км. Це ставить під сумнів доцільність надання Україні ракет Taurus, дальність яких – 500–600 км, підкреслюють журналісти.

Дрони Flamingo мають дальність до 50 км і призначені для перехоплення російських БпЛА на великих висотах.

Також, за словами співрозмовників, новий пакет, ймовірно, включатиме передачу чотирьох систем протиповітряної оборони Iris-T, виробництва Diehl, та ремонт військової техніки – зокрема, зенітних танків Gepard, який виконуватиме компанія KNDS на території України.