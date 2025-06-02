Украина сможет добить стратегическую авиацию РФ, если сейчас получит Taurus – авиаэксперт
Силы обороны смогут добить российские стратегические бомбардировщики на авиаремонтных заводах, если Украина получит немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Об этом LIGA.net рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.
По его словам, если сейчас Киеву поставят Taurus, защитники смогут добить российские самолеты на авиаремонтных заводах в Дягилеве (Рязанская область) и Таганроге (Ростовская).
Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина и Германия обсуждают поставки Taurus, но он договорился с канцлером Фридрихом Мерцом не говорить о некоторых деталях публично.
Также Романенко рассказал LIGA.net, что удар Службы безопасности Украины по стратегическим аэродромам РФ уменьшает угрозу Москвы для Европы, и отметил, что эту операцию имеет смысл сравнивать с ударом японцев по американскому Перл-Харбору.
- СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Президент Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и что "офис" по ее осуществлению был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Корреспондентка американского телеканала CBS News со ссылкой на источники в администрации президента сообщала, что спецоперация была проведена без разведданных США.