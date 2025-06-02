Медиа сравнили "Паутину" с Перл-Гарбором. Авиаэксперт объяснил, почему это имеет смысл

Ту-22м3 (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Ряд западных медиа сравнили спецоперацию Службы безопасности Украины по атаке на российские аэродромы "Паутина" с японской атакой на американскую базу Перл-Гарбор во время Второй мировой войны. В комментарии LIGA.net авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко объяснил, почему такое сравнение имеет смысл.

В частности, немецкое издание Spiegel и американская газета The Washington Post опубликовали материалы, в которых сравнили "Паутину" с Перл-Гарбором.

По словам Романенко, атака на российские аэродромы имеет сразу несколько важных аспектов. Украина поразила один из компонентов ядерной триады России.

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Даже если цифры поражений хотя бы частично подтвердятся, то это уже будет очень серьезная потеря, сравнимых с которой Россия не несла за все время своего существования, добавил он.

"С точки зрения этого сравнения с Перл-Гарбором очень точным", – сказал эксперт.

Он отметил, что у россиян есть 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160, из них девять – модернизированы. Также оккупационная армия имеет около 42 Ту-95МС, может быть даже больше, но в летном состоянии из них – 32.

"Также у них 60 Ту-22 м3, но в летном состоянии там не более 40 бомбардировщиков. Если подтвердятся цифры в 40 пораженных самолетов, то речь идет примерно о 40% российской стратегической авиации", – добавил Романенко.

1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Среди воздушных судов, потерпевших поражение – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3. Россия пока не способна производить такие суда.

По данным Минобороны, в спецоперацию было привлечено 117 беспилотников – с соответствующим количеством операторов. В результате были поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет, расположенных на авиабазах РФ.