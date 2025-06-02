Медиа сравнили "Паутину" с Перл-Гарбором. Авиаэксперт объяснил, почему это имеет смысл
Ряд западных медиа сравнили спецоперацию Службы безопасности Украины по атаке на российские аэродромы "Паутина" с японской атакой на американскую базу Перл-Гарбор во время Второй мировой войны. В комментарии LIGA.net авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко объяснил, почему такое сравнение имеет смысл.
В частности, немецкое издание Spiegel и американская газета The Washington Post опубликовали материалы, в которых сравнили "Паутину" с Перл-Гарбором.
По словам Романенко, атака на российские аэродромы имеет сразу несколько важных аспектов. Украина поразила один из компонентов ядерной триады России.
Даже если цифры поражений хотя бы частично подтвердятся, то это уже будет очень серьезная потеря, сравнимых с которой Россия не несла за все время своего существования, добавил он.
"С точки зрения этого сравнения с Перл-Гарбором очень точным", – сказал эксперт.
Он отметил, что у россиян есть 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160, из них девять – модернизированы. Также оккупационная армия имеет около 42 Ту-95МС, может быть даже больше, но в летном состоянии из них – 32.
"Также у них 60 Ту-22 м3, но в летном состоянии там не более 40 бомбардировщиков. Если подтвердятся цифры в 40 пораженных самолетов, то речь идет примерно о 40% российской стратегической авиации", – добавил Романенко.
1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Среди воздушных судов, потерпевших поражение – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3. Россия пока не способна производить такие суда.
По данным Минобороны, в спецоперацию было привлечено 117 беспилотников – с соответствующим количеством операторов. В результате были поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет, расположенных на авиабазах РФ.
- СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и что "офис" по ее осуществлению был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Корреспондентка американского телеканала CBS News Дженнифер Якобс со ссылкой на источники в администрации президента сообщала, что спецоперация была проведена без разведданных США.