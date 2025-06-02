Медіа порівняли операцію "Павутина" з Перл-Гарбором. Авіаексперт пояснив, чому це має сенс

Ту-22м3 (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Низка західних медіа порівняли спецоперацію Служби безпеки України з атаки на російські аеродроми "Павутина" з японською атакою на американську базу Перл-Гарбор під час Другої світової війни. У коментарі LIGA.net авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко пояснив, чому таке порівняння має сенс.

Зокрема, німецьке видання Spiegel та американська газета The Washington Post опублікували матеріали, в яких порівняли "Павутину" з Перл-Гарбором.

За словами Романенка, атака на російські аеродроми має одразу кілька важливих аспектів. Україна уразила один із компонентів ядерної тріади Росії.

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Навіть якщо цифри уражень хоча б частково підтвердяться, то це уже буде дуже серйозна втрата, співмірних із якою Росія не несла за весь час свого існування, додав він.

"З погляду на це порівняння із Перл-Гарбором є дуже влучним", – сказав експерт.

Він зазначив, що у росіян є 17 стратегічних бомбардувальників Ту-160, з них дев'ять – модернізовані. Також окупаційна армія має близько 42 Ту-95МС, може навіть більше, але в льотному стані з них – 32.

"Також вони мають 60 Ту-22 м3, але в льотному стані там не більше 40 бомбардувальників. Якщо підтвердяться цифри в 40 уражених літаків, то йдеться приблизно про 40% російської стратегічної авіації", – додав Романенко.

1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3. Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.

За даними Міноборони, до спецоперації було залучено 117 безпілотників – з відповідною кількістю операторів. У підсумку було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, розташованих на авіабазах РФ.