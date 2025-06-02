Медіа порівняли операцію "Павутина" з Перл-Гарбором. Авіаексперт пояснив, чому це має сенс
Низка західних медіа порівняли спецоперацію Служби безпеки України з атаки на російські аеродроми "Павутина" з японською атакою на американську базу Перл-Гарбор під час Другої світової війни. У коментарі LIGA.net авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко пояснив, чому таке порівняння має сенс.
Зокрема, німецьке видання Spiegel та американська газета The Washington Post опублікували матеріали, в яких порівняли "Павутину" з Перл-Гарбором.
За словами Романенка, атака на російські аеродроми має одразу кілька важливих аспектів. Україна уразила один із компонентів ядерної тріади Росії.
Навіть якщо цифри уражень хоча б частково підтвердяться, то це уже буде дуже серйозна втрата, співмірних із якою Росія не несла за весь час свого існування, додав він.
"З погляду на це порівняння із Перл-Гарбором є дуже влучним", – сказав експерт.
Він зазначив, що у росіян є 17 стратегічних бомбардувальників Ту-160, з них дев'ять – модернізовані. Також окупаційна армія має близько 42 Ту-95МС, може навіть більше, але в льотному стані з них – 32.
"Також вони мають 60 Ту-22 м3, але в льотному стані там не більше 40 бомбардувальників. Якщо підтвердяться цифри в 40 уражених літаків, то йдеться приблизно про 40% російської стратегічної авіації", – додав Романенко.
1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3. Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
За даними Міноборони, до спецоперації було залучено 117 безпілотників – з відповідною кількістю операторів. У підсумку було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, розташованих на авіабазах РФ.
- СБУ заявила, що у результаті спецоперації уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України й що "офіс" з її здійснення був безпосередньо поруч з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Кореспондентка американського телеканалу CBS News Дженніфер Якобс з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомляла, що спецоперацію було проведено без розвідданих США.