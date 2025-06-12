Глава Міноборони Німеччини прибув до Києва

Борис Пісторіус (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

У четвер, 12 червня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до України на переговори. Про це повідомило агентство dpa.

Пісторіус під час прибуття до Києва заявив, що хоче поговорити з українським керівництвом про ситуацію в країні та обговорити додаткову військову допомогу Україні.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе та досягти позиції, коли Росія буде готова до серйозних переговорів", – сказав міністр оборони Німеччини перед своєю поїздкою.

Як повідомляє Welt, Пісторіус засудив посилення російських ударів по Україні, які назвав "надзвичайно жорстокими та загрозливими, з великою кількістю крилатих ракет та безпілотників".

"Це чіткий сигнал із Москви: наразі немає інтересу до мирного вирішення, а напади тривають із незмінною жорстокістю, і перш за все частіше атакуються цивільні райони в Україні", – сказав він на залізничному вокзалі в Києві.

Медіа пише, що його поїздка демонструє, що новий уряд Німеччини продовжує підтримувати Україну.

"Звичайно, йтиметься про те, як виглядатиме підтримка з боку Німеччини та інших європейських країн у майбутньому. Що ми можемо зробити, наприклад, у галузі промислового співробітництва, а також інші види підтримки", – наголосив міністр.

З ким саме глава німецького Міноборони проведе переговори, наразі невідомо.