Глава Минобороны Германии прибыл в Киев

Борис Писториус (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

В четверг, 12 июня, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину на переговоры. Об этом сообщило агентство dpa.

Писториус во время прибытия в Киев заявил, что хочет поговорить с украинским руководством о ситуации в стране и обсудить дополнительную военную помощь Украине.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и добиться позиции, когда Россия будет готова к серьезным переговорам", – сказал министр обороны Германии перед своей поездкой.

Как сообщает Welt, Писториус осудил усиление российских ударов по Украине, которые назвал "чрезвычайно жестокими и угрожающими, с большим количеством крылатых ракет и беспилотников".

"Это четкий сигнал из Москвы: пока нет интереса к мирному решению, а нападения продолжаются с неизменной жестокостью, и прежде всего все чаще атакуются гражданские районы в Украине", — сказал он на железнодорожном вокзале в Киеве.

Медиа пишет, что его поездка демонстрирует, что новое правительство Германии продолжает поддерживать Украину.

"Конечно, речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейских стран в будущем. Что мы можем сделать, например, в области промышленного сотрудничества, а также другие виды поддержки", – подчеркнул министр.

С кем именно глава немецкого Минобороны проведет переговоры, пока неизвестно.