Глава Минобороны Германии прибыл в Киев
В четверг, 12 июня, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину на переговоры. Об этом сообщило агентство dpa.
Писториус во время прибытия в Киев заявил, что хочет поговорить с украинским руководством о ситуации в стране и обсудить дополнительную военную помощь Украине.
"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и добиться позиции, когда Россия будет готова к серьезным переговорам", – сказал министр обороны Германии перед своей поездкой.
Как сообщает Welt, Писториус осудил усиление российских ударов по Украине, которые назвал "чрезвычайно жестокими и угрожающими, с большим количеством крылатых ракет и беспилотников".
"Это четкий сигнал из Москвы: пока нет интереса к мирному решению, а нападения продолжаются с неизменной жестокостью, и прежде всего все чаще атакуются гражданские районы в Украине", — сказал он на железнодорожном вокзале в Киеве.
Медиа пишет, что его поездка демонстрирует, что новое правительство Германии продолжает поддерживать Украину.
"Конечно, речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейских стран в будущем. Что мы можем сделать, например, в области промышленного сотрудничества, а также другие виды поддержки", – подчеркнул министр.
С кем именно глава немецкого Минобороны проведет переговоры, пока неизвестно.
- 28 мая Зеленский прибыл с визитом в Германию.
- На брифинге канцлер Германии Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Киева по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.
- Украина и Германия в тот же день заключили три оборонных соглашения: о дальнобойном оружии, производстве средств ПВО и покупке украинского медицинского оборудования.