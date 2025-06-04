"За кілька тижнів будуть у ЗСУ". Пісторіус зробив заяву щодо далекобійної зброї

Раніше Київ та Берлін уклали угоду на виробництво далекобійної зброї в Україні

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА/CHRISTOPH SOEDER)

Перша далекобійна зброя, вироблена в Україні та профінансована Німеччиною, може надійти на озброєння української армії вже за кілька тижнів. Про це перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Пісторіус нагадав, що не так давно було досягнуто угоди, за якою Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні.

"Перевага в тому, що значна кількість далекобійних систем може бути виготовлена цього року. Перші системи можуть бути введені в експлуатацію в Збройних Силах України вже через кілька тижнів", – сказав він.