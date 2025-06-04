"За кілька тижнів будуть у ЗСУ". Пісторіус зробив заяву щодо далекобійної зброї
Перша далекобійна зброя, вироблена в Україні та профінансована Німеччиною, може надійти на озброєння української армії вже за кілька тижнів. Про це перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.
Пісторіус нагадав, що не так давно було досягнуто угоди, за якою Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні.
"Перевага в тому, що значна кількість далекобійних систем може бути виготовлена цього року. Перші системи можуть бути введені в експлуатацію в Збройних Силах України вже через кілька тижнів", – сказав він.
Крім того, глава Міноборони Німеччини нагадав про угоду між Києвом і Берліном щодо продовження постачання систем ППО, зброї та боєприпасів, а також фінансування ремонту та співпраці у сфері супутникових комунікацій.
- 27 травня 2025 року президент Зеленський повідомляв, що провів нараду щодо спроможності України дзеркально відповідати на російські обстріли. Йшлося якраз про виробництво зброї, зокрема далекобійної.
- 28 травня він прибув із візитом до Німеччини.
- На пресконференції 28 травня канцлер Німеччини Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.
- Україна й Німеччина 28 травня уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони й купівлю українського медичного обладнання.